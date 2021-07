Rocco Siffredi contro i Pride ed il DDL Zan (Di lunedì 5 luglio 2021) Rocco Siffredi, da sempre un supporter della comunità LGBT+, ha drasticamente cambiato idea nel corso delle ultime settimane. Intervistato da Libero, l’ex attore a luci rosse, ha infatti fatto marcia indietro sul DDL Zan (che inizialmente aveva appoggiato) e sui Pride, da lui definiti una pagliacciata. “Ho supportato inizialmente il DDL Zan. Ho sbagliato e non lo rifarei più. Ho aderito senza conoscerne i contenuti, ma forte del mio essere contrario a qualsiasi forma di violenza contro gli omosessuali e il bullismo. Mi sono accorto che a continuare a parlarne si ottiene l’effetto contrario. Si istiga la gente a dare ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 luglio 2021), da sempre un supporter della comunità LGBT+, ha drasticamente cambiato idea nel corso delle ultime settimane. Intervistato da Libero, l’ex attore a luci rosse, ha infatti fatto marcia indietro sul DDL Zan (che inizialmente aveva appoggiato) e sui, da lui definiti una pagliacciata. “Ho supportato inizialmente il DDL Zan. Ho sbagliato e non lo rifarei più. Ho aderito senza conoscerne i contenuti, ma forte del mio essere contrario a qualsiasi forma di violenzagli omosessuali e il bullismo. Mi sono accorto che a continuare a parlarne si ottiene l’effetto contrario. Si istiga la gente a dare ...

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Siffredi "Mi pento di aver difeso il ddl Zan " Rispettiamo le libertà individuali senza strumentalizzarle ". Così Rocco Siffredi nell'ultima intervista rilasciata a Libero è tornato a parlare del ddl Zan. Questa volta però il porno attore non si è schierato a sostegno del disegno di legge, che punisce chi istiga ...

