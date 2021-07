Pechino contro le quotate negli Usa L’ultima vittima è Didi

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 luglio 2021) Come un rullo compressore, la Cina continua a spianare il fintech, attuando un riassetto come se ne sono visti pochi nella storia recente. Tutto, o quasi, è cominciato con l’attacco frontale ad Alibaba e alle suellate, demolite un pezzo alla volta a colpi di Ipo fatte saltare (Ant, 37 miliardi), multe Antitrust astronomiche, tentate nazionalizzazioni. Un cappio intorno al collo del fintech la cui morsa non accenna ad allentarsi. E così, ecco la nuova mazzata cinese sul fintech, con la Cyberspace Administration of China ha ordinato la rimozione dell’applicazione diChuxing, la Uber cinese, dagli store online per presunta violazione delle leggi ...