Morte assurda per lo chef 25enne. Preparava pranzo di nozze, cade nel pentolone del brodo (Di lunedì 5 luglio 2021) Un incidente terribile è costato la vita a un cuoco di 25 anni. Padre di tre figli, è morto dopo una settimana di agonia nel reparto di rianimazione dell'ospedale. Una storia assurda e una tragedia, quella che si è consumato sotto gli occhi dei colleghi, che nessuno dimenticherà. A quanto si apprende l'uomo sarebbe caduto in una gigantesca vasca di brodo di pollo, riportando ustioni di terzo grado su oltre il 70% del suo corpo. Ha ceduto alle ferite riportate cinque giorni dopo. La sua tragica Morte, e il terribile incidente che l'ha coinvolto, ha portato a uno sfogo di dolore sui social media quando finalmente è uscita la notizia di ...

