Gran Bretagna, video di bimbi tifosi accusato di razzismo: "Un mare di facce bianche" (Di lunedì 5 luglio 2021) Londra, 5 lug – Una scuola elementare inglese si è trovata costretta a sopendere il suo profilo Twitter dopo che la versione "per bambini" di un popolare inno calcistico, realizzato a sostegno della nazionale per Euro 2020, è stata duramente attaccata per un ipotetico "razzismo" implicito. razzismo per dei bimbi e l'inno calcistico La Flakefleet Primary School di Fleetwood, Lancs – i cui alunni una volta raggiunsero la finale di Britain's Got Talent – hanno registrato e filmato la loro versione di un popolare pezzo di Fat Les, Vindaloo. In linea con l'originale, dove il protagonista era il comico Keith Allen (padre della cantante Lily ...

