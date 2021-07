Discoteche, niente riaperture il 10 luglio nonostante il green pass? La rabbia di un imprenditore: “chiudo tutto e lascio a casa 150 dipendenti” (Di lunedì 5 luglio 2021) Ancora nessuna notizia ufficiale è trapelata dal Governo, ecco perché qualche mugugno si inizia già a sentire: dopo aver investito per programmare la stagione estiva, con la mancata riapertura molti locali rischiano il fallimento “Se non riapro il 10 luglio chiudo tutto. Dovrò lasciare a casa 150 persone appena assunte per la stagione”. E’ quanto affermato da Pierpaolo Paradiso, amministratore delegato della Praja, uno dei più grandi locali notturni di Gallipoli, ma è il pensiero di tanti imprenditori che potrebbero vedere andare in fumo tutti gli investimenti della stagione estiva. Qualche settimana fa, infatti, era ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) Ancora nessuna notizia ufficiale è trapelata dal Governo, ecco perché qualche mugugno si inizia già a sentire: dopo aver investito per programmare la stagione estiva, con la mancata riapertura molti locali rischiano il fallimento “Se non riapro il 10. Dovrò lasciare a150 persone appena assunte per la stagione”. E’ quanto affermato da Pierpaolo Paradiso, amministratore delegato della Praja, uno dei più grandi locali notturni di Gallipoli, ma è il pensiero di tanti imprenditori che potrebbero vedere andare in fumo tutti gli investimenti della stagione estiva. Qualche settimana fa, infatti, era ...

