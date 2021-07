Denaro su Reno de Medici | OPA in arrivo dal fondo Apollo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Protagonista a Piazza Affari il titoloDeche mostra un’ottima performance con un rialzo del 4,15%. A fare da assist al titolo contribuisce la notizia diffusa in data odierna dell’acquisto del 67% del capitale da parte deldai due maggiori azionisti Cascades e Caisse de dépot et placement du Québec, ad un prezzo di 1,45 euro per azione. A seguito del perfezionamento dell’operazione,promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni residue finalizzata al delisting della società. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...