Deddy e Rosa: perché non si seguono più su Instagram? Lei risponde (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo aver confermato la rottura, qualche settimana fa, tocca nuovamente a Rosa Di Grazia rompere il silenzio sull’ex fidanzato Deddy: perché i due ex non si seguono più su Instagram? Scopriamo cosa è successo nelle ultime ore… Leggi anche: Amici: Deddy, dopo Rosa, ha una nuova fidanzata? I dettagli Deddy e Rosa perché si sono lasciati? Le... Leggi su donnapop (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo aver confermato la rottura, qualche settimana fa, tocca nuovamente aDi Grazia rompere il silenzio sull’ex fidanzatoi due ex non sipiù su? Scopriamo cosa è successo nelle ultime ore… Leggi anche: Amici:, dopo, ha una nuova fidanzata? I dettaglisi sono lasciati? Le...

Advertising

milaaaa25 : @camismagicworld Abbiamo visto tutti quanto Rosa per Deddy è stata fondamentale soprattutto nei momenti in cui tutt… - Fabianadeltagl1 : A me dispiace davvero per Deddy come dispiace per Rosa, perché credo che Rosa non vorrebbe minimamente che i suoi f… - StraNotizie : Rosa Di Grazia rompe il silenzio dopo aver smesso di seguire Deddy: “Quando si sta male…” - zazoomblog : Rosa Di Grazia rompe il silenzio dopo aver smesso di seguire Deddy: “Quando si sta male…” - #Grazia #rompe… - Rosa__Deddy : @RosaDiGrazia1 CIAO A TE AMORE BELLO???? -