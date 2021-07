Covid: la variante Delta è in ascesa e prima di settembre sarà al 90%, dicono gli esperti (Di lunedì 5 luglio 2021) I contagi, seppur lentamente, tornano a salire. la variante Delta mette in allarme politici e scienziati. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 480 unità. Da ieri 31 morti. Totale persone vaccinate: 20.097.184. Covid: è allarme variante Delta Se pensavamo di aver chiuso il capitolo Covid L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 5 luglio 2021) I contagi, seppur lentamente, tornano a salire. lamette in allarme politici e scienziati. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 480 unità. Da ieri 31 morti. Totale persone vaccinate: 20.097.184.: è allarmeSe pensavamo di aver chiuso il capitoloL'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Dal 19 luglio non si dovranno più usare le mascherine, si potrà tornare in ufficio e non ci sarà più… - Adnkronos : #VarianteDelta, Gimbe: 'Aumenteranno #contagi ma non decessi e ricoveri'. #Covid. - borghi_claudio : Accendi la televisione e c'è VARIANTEDELTAHHHH a reti unificate. Se vi ricordate questa è la variante della variant… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Ma quale Delta, la #varianteEpsilon fa paura davvero. 'Resiste a #vaccino e anticorpi' #variantedelta #covid #5luglio #iltemp… - QdSit : Nuova minaccia per l'Italia e per il mondo: arriva la #varianteLambda. Ecco di cosa si tratta ??????… -