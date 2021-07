Covid, in Gb oltre 27mila contagi in 24 ore (Di lunedì 5 luglio 2021) Continuano a crescere i contagi da Covid-19 in Gran Bretagna, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 27.334 nuovi casi secondo i dati diffusi dal governo e nove persone hanno perso la vita per complicanze. Dal 29 giugno al 5 luglio, quindi, si è registrato un aumento di oltre il 53 per cento dei casi rispetto ai sette giorni precedenti, fa notare il Guardian. Prosegue intanto la campagna vaccinale, con 45,35 milioni di persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino e 33,73 milioni anche la seconda. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) Continuano a crescere ida-19 in Gran Bretagna, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 27.334 nuovi casi secondo i dati diffusi dal governo e nove persone hanno perso la vita per complicanze. Dal 29 giugno al 5 luglio, quindi, si è registrato un aumento diil 53 per cento dei casi rispetto ai sette giorni precedenti, fa notare il Guardian. Prosegue intanto la campagna vaccinale, con 45,35 milioni di persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino e 33,73 milioni anche la seconda. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

