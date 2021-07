Campania, Vincenzo De Luca preoccupato per la variante Delta: “Abbiamo nella nostra regione uno dei focolai” (Di lunedì 5 luglio 2021) La variante Delta non è così lontana come sembra. I virologi sono chiari sull’argomento: a partire dall’autunno potrebbe rappresentare il 90% dei contagi, pertanto, è necessario vaccinarsi il più possibile per contrastarla. Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania ha espresso la sua preoccupazione. LE PREOCCUPAZIONI DI DE Luca – In diretta Facebook, il governatore L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Lanon è così lontana come sembra. I virologi sono chiari sull’argomento: a partire dall’autunno potrebbe rappresentare il 90% dei contagi, pertanto, è necessario vaccinarsi il più possibile per contrastarla.De, governatore dellaha espresso la sua preoccupazione. LE PREOCCUPAZIONI DI DE– In diretta Facebook, il governatore L'articolo

Advertising

anteprima24 : ** #Classifica Governatori: Vincenzo De Luca si piazza sul #Podio ** - alexbottoni : Covid, De Luca: 'In Campania focolaio della variante Delta' - ZenatiDavide : De Luca attacca Salvini: “Questo signore di Milano si vaccini, indossi la mascherina e non faccia lo scapigliato. N… - antonellaa262 : Il governatore Vincenzo De Luca fa il punto sulla campagna di vaccinazione in Campania: “Abbiamo superato le 5 mili… - ultimenews24 : 'La Campania ha deciso di mantenere l'obbligo della mascherina perché nella regione abbiamo uno dei focolai naziona… -