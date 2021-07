Bari | nuove reti idriche e fognarie

Advertising

corrmezzogiorno : #Bari Tre nuove galassie nane scoperte da un astrofilo pugliese: ha ora il record - MolfettaLiveIt : #Molfetta Terapie intensive mobili: venti nuove ambulanze in dotazione alla ASL di Bari - MolfettaLiveIt : Terapie intensive mobili: venti nuove ambulanze in dotazione alla ASL di Bari - TerlizziLiveIt : Terapie intensive mobili, venti nuove ambulanze per la Asl Bari. Le foto - AristarcoScann1 : RT @repubblica: Capristo e quel 'patto col diavolo' per la carriera: nei verbali di Amara le nuove accuse all'ex procuratore -

Ultime Notizie dalla rete : Bari nuove

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Sono 113 le richieste dei Comuni pugliesi considerati 'fattibili' da Aqp per la realizzazione, nel prossimo triennio, direti idriche e fognarie. E' quanto emerso questa mattina durante l'..."I microbirrifici in Puglia sono arrivati a quota 110, con le province die Lecce che guidano ... Stanno nascendo anchefigure professionali " ricorda Coldiretti Puglia " come il "sommelier ...Bari - In principio fu l’ingresso (inatteso) nel governo Draghi. Per non lasciare il boccino a Partito democratico e Movimento 5 Stelle, per contare di più, per tutelare i ceti produttivi del Nord in ...I dati della regioneBari, 5 lug. Sono 15 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 5 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. In lenta ascesa il nu ...