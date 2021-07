(Di lunedì 5 luglio 2021) E’ statodai giudici della quarta sezione penale del Tribunale diEziodall’accusa difraudolenta con la formula “perché il fatto non sussiste”. Nei confronti dell’imputato lasollecitato unaa settee seidi reclusione. I giudici hanno fatto cadere le accuse anche per Luciano Caruso liquidatore della Gefi, Fiduciariana Srl. Nel marzo del 2018, nell’ambito dell’indagine, la Guardia di Finanza...

Advertising

CorriereCitta : Bancarotta, assolto a Roma l’imprenditore Bigotti: la Procura aveva chiesto una condanna a 7 anni e 6 mesi - ecodelchisone : Bancarotta e false fatture: assolto a Roma l'imprenditore Ezio Bigotti - CarlinoMacerata : Accusato di bancarotta nella gestione della ditta Commercialista assolto -

Ultime Notizie dalla rete : Bancarotta assolto

Il Corriere della Città

E' statodall'accusa di inquinamento da parte della Ausimont di Bussi nel Tirino, mentre è ... Imputata anche la società Miteni Spa, con l'addebito diper il mancato accantonamento ...con formula piena, ai sensi primo comma": un risultato di cui il difensore, avv. Cesare ... Il manager 57enne era chiamato a rispondere difraudolenta e documentale in relazione alla ...Prato. Sei anni dopo il sequestro di beni per oltre dieci milioni di euro nei confronti di Giuseppe e Stefania Videtta, in seguito al crac del Gruppo Stefan, la figlia dell’ex amministratore della cat ...Il canile abusivo viene chiuso, i 61 animali che ci abitano devono essere "adottati" dal Comune, mantenerli costa 120 mila euro l'anno. Assolvere al compito significherebbe mandare il bilancio in diss ...