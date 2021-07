Vaccini: Piemonte, da domani si può cambiare convocazione (Di domenica 4 luglio 2021) Da domani, sul portale www.ilPiemontetivaccina.it, sarà possibile modificare la data di convocazione per il vaccino in caso di necessità per motivi di lavoro, salute, studio o viaggio. La modifica, rende noto la Regione Piemonte, sarà possibile ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 luglio 2021) Da, sul portale www.iltivaccina.it, sarà possibile modificare la data diper il vaccino in caso di necessità per motivi di lavoro, salute, studio o viaggio. La modifica, rende noto la Regione, sarà possibile ...

Oggi in Piemonte 33mila vaccini. Da domani si può cambiare la data di prenotazione ALESSANDRIA - Sono 33.632 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 21.709 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 5.113 i 16 - 29enni, ...

