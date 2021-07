Torino, esce di casa e vede il ladro sulla sua bici: lo insegue in auto e lo fa arrestare (Di domenica 4 luglio 2021) Una 18enne non si è persa d'animo e ha fatto di tutto per permette alla Polizia di arrestare il ladro che poco prima si era appropriato della sua bicicletta legata ad un palo con una catena. L'aveva ... Leggi su torinotoday (Di domenica 4 luglio 2021) Una 18enne non si è persa d'animo e ha fatto di tutto per permette alla Polizia diilche poco prima si era appropriato della suacletta legata ad un palo con una catena. L'aveva ...

Advertising

simosimotw : RT @convivioblog: #Castelli condannata per diffamazioni esce dal M5S? Domanda retorica, off course, visto che la diffamazione è parte cos… - robreg1 : RT @convivioblog: #Castelli condannata per diffamazioni esce dal M5S? Domanda retorica, off course, visto che la diffamazione è parte cos… - vittoriagernone : In coda su un marciapiede per fare la carta d’identità a Torino, con un’omino che esce con un foglio di carta per p… - convivioblog : #Castelli condannata per diffamazioni esce dal M5S? Domanda retorica, off course, visto che la diffamazione è par… - FPB_0 : RT @kenyaEin: Il porco sovrappeso travestito da toro che esce da una scatola di tonno... inaugurato dalla sindaca grullina di Torino https:… -