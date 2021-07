Spezia | scelto il nuovo allenatore | è Thiago Motta

(Di domenica 4 luglio 2021) Ha del clamoroso la scelta delloè il. Manca pochissimo per firma e annuncio, dopo l’addio improvviso di Italiano. Dopo aver vagliato tanti nomi, i liguri hannol’ex 10 della nazionale italiana. Da calciatore vecchia gloria di PSG, Inter e Genoa, dasi registrano le esperienze con l’Under 19 del PSG e proprio con il Genoa, quest’ultima terminata in modo negativo. Ora, per lui, l’occasione di riscattarsi in Serie A. A riferirlo è Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale ...

NelModo : Thiago #Motta è il nuovo #allenatore dello #Spezia Lo spezia ha scelto Motta per affrontare il secondo anno in… - GoalItalia : Lo Spezia ha trovato l'erede di Vincenzo Italiano: Thiago Motta è il nuovo allenatore dei liguri ???? - TuttoSalerno : Spezia, scelto il nuovo allenatore - infoitsport : Pecini: «Ho scelto il progetto Spezia. Posto adatto al mio calcio» - Little__Chilli : RT @NicoSchira: Lo #Spezia ha scelto come nuovo direttore sportivo Riccardo #Pecini. Contratto triennale. Nei prossimi giorni l’annuncio. #… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia scelto

I due si sono messi in luce con Verona e, tanto da attirare l'attenzione di diverso club. Ma ...Prima ancora di essere annunciato come nuovo allenatore viola Vincenzo Italiano aveva già avuto modo di confrontarsi su scelte e obiettivi del prossimo mercato, e non a caso nei lunghi ...Thiago Motta sarebbe il candidato principale per sostituire Vincenzo Italiano sulla panchina dello Spezia. I dettagli Thiago Motta è vicino a diventare il nuovo allenatore dello Spezia. Secondo quanto ...