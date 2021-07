Speranza: 'La sfida al Covid non è vinta, attenzione alle nuove varianti' (Di domenica 4 luglio 2021) Il ministro della Salute traccia il quadro della pandemia. 'Occorre continuare con le vaccinazioni, la partita è ancora tutta da giocare' aggiunge e ricorda che nonostante i tagli nelle consegne ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 luglio 2021) Il ministro della Salute traccia il quadro della pandemia. 'Occorre continuare con le vaccinazioni, la partita è ancora tutta da giocare' aggiunge e ricorda che nonostante i tagli nelle consegne ...

Advertising

TgLa7 : ++ #Covid, #Speranza: Sfida non vinta, attenzione a nuove varianti ++ Situazione positiva per #vaccini, ma epidemia non chiusa - Agenzia_Ansa : Speranza: 'La sfida non è vinta, attenzione alle nuove varianti'. 'La campagna di vaccinazione prosegue in modo pos… - sabrinadiella : RT @TgLa7: ++ #Covid, #Speranza: Sfida non vinta, attenzione a nuove varianti ++ Situazione positiva per #vaccini, ma epidemia non chiusa - caesargasp : #Covid19 @robersperanza: 'La sfida non è vinta, l'epidemia non è ancora finita Attenzione alle nuove varianti' E pe… - lucma66 : RT @NamanTarcha: #Siria???? sfida la vita con la vita! ?? All’alba inizia il cammino dei giovani del gruppo #scout di Sant’Elia di #Aleppo ve… -