SBK, Donington: Rea a terra in gara 2, bis di Toprak (Di domenica 4 luglio 2021) La gara 2 del mondiale SBK a Donington Park è il regno dei colpi di scena. Jonathan Rea cade mentre è in prima posizione, e lascia campo libero a Toprak Razgatlioglu. Il giovane turco conquista la seconda vittoria del weekend, e balza in testa al mondiale con due punti di vantaggio sul Cannibale. E chi se lo aspettava? La giornata dolce della Yamaha è condita dal secondo posto di Garrett Gerloff, che contribuisce ad un uno-due della casa di Iwata. Tom Sykes porta sul podio la BMW, resistendo agli attacchi di uno Scott Redding parzialmente rinato. Ma la Ducati non può essere soddisfatta per un weekend che – diciamolo pure – è andato male. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021) La2 del mondiale SBK aPark è il regno dei colpi di scena. Jonathan Rea cade mentre è in prima posizione, e lascia campo libero aRazgatlioglu. Il giovane turco conquista la seconda vittoria del weekend, e balza in testa al mondiale con due punti di vantaggio sul Cannibale. E chi se lo aspettava? La giornata dolce della Yamaha è condita dal secondo posto di Garrett Gerloff, che contribuisce ad un uno-due della casa di Iwata. Tom Sykes porta sul podio la BMW, resistendo agli attacchi di uno Scott Redding parzialmente rinato. Ma la Ducati non può essere soddisfatta per un weekend che – diciamolo pure – è andato male. ...

