Salvini fa il 'volo dell'angelo' in Basilicata: 'Esperienza fantastica' (Di domenica 4 luglio 2021) Matteo Salvini indossa il casco giallo e l'imbracatura per il volo sulle Dolomiti Lucane. Il leader della Lega si è lanciato in Basilicata nel 'volo dell'angelo': un cavo d'acciao sospeso tra le vette ... Leggi su leggo (Di domenica 4 luglio 2021) Matteoindossa il casco giallo e l'imbracatura per ilsulle Dolomiti Lucane. Il leadera Lega si è lanciato innel '': un cavo d'acciao sospeso tra le vette ...

Advertising

leggoit : Salvini fa il “volo dell'angelo” in Basilicata: «Esperienza fantastica» - zazoomblog : Salvini si lancia nel vuoto per il “Volo dell’angelo” VIDEO - #Salvini #lancia #vuoto #“Volo - Italia_Notizie : Salvini con casco e tuta si lancia con il “Volo dell’angelo” sulle Dolomiti lucane: il video - Gazzettino : Salvini fa il “volo dell'angelo” in #basilicata: «Esperienza fantastica» - ilfattovideo : Salvini con casco e tuta si lancia con il “Volo dell’angelo” sulle Dolomiti lucane: il video -