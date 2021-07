Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico (Di domenica 4 luglio 2021) Papa Francesco è ricoverato al Gemelli di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico. Questo pomeriggio il Pontefice si è recato presso l'ospedale romano dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L'intervento sarà eseguito dal prof. Sergio Alfieri e al termine verrà diramato un nuovo bollettino medico, riferisce la Sala stampa vaticana. Leggi su tg24.sky (Di domenica 4 luglio 2021)aldi Roma per sottoporsi a un. Questo pomeriggio il Pontefice si è recato presso l'ospedale romano dove verrà sottoposto ad unprogrammato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L'sarà eseguito dal prof. Sergio Alfieri e al termine verrà diramato un nuovo bollettino medico, riferisce la Sala stampa vaticana.

Advertising

TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - Corriere : Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico - patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Dire: Il #PapaFrancesco è stato ricoverato all'ospedale Gemelli per un intervento chirurgico programmato al colon. https://t.c… - dariodangelo91 : La breve comunicazione del #Vaticano. E, un attimo dopo, le preghiere di tutti i fedeli perché questo intervento, c… -