Papa Francesco andrà a Budapest in settembre (Di domenica 4 luglio 2021) Papa Francesco sarà in Ungheria e Slovacchia a metà settembre. Lo ha annunciato lui stesso all'Angelus, e successivamente la sala stampa vaticana ha confermato la notizia. "Come annunciato dal Santo Padre nell'Angelus di questa mattina, su invito delle Autorità civili e delle Conferenze episcopali, domenica 12 settembre 2021, Papa Francesco sarà a Budapest in occasione della Santa Messa conclusiva del 52esimo Congresso Eucaristico Internazionale; successivamente, dal 12 al 15 settembre 2021, si recherà in Slovacchia, visitando le città di Bratislava, ...

