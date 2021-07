I Maneskin al primo posto della classifica globale di Spotify

Advertising

I Måneskin hanno spodestato Olivia Rodrigo e si sono presi il primo posto nella Top 50 Globale #maneskin

"Questi ragazzi sono appena arrivati alposto nella classifica globale". E' l'annuncio, in inglese, affidato ai social da parte deiche celebrano il loroposto nella global chart di Spotify . A corredo delle parole, le immagini dei 4 componenti della band da piccoli. Isempre più in alto: la band italiana ...Ovvero: "Questi ragazzi sono appena arrivati alposto nella classifica globale". Nella chart global di Spotifu, isono seguiti al secondo posto da 'Good 4 u' di Olivia Rodrigo e al ...I Maneskin sul tetto del mondo. E al top di Spotify. Non si ferma il successo internazionale, esploso con la vittoria all’Eurovision Song Contest, della band romana che oggi guida la global chart di S ...“Questi ragazzi sono appena arrivati al primo posto nella classifica globale”. E’ l’annuncio, in inglese, affidato ai social da parte dei Maneskin che ...