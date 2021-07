Giulia Salemi, il padre di Pierpaolo Pretelli scrive a Elisabetta Gregoraci: fan in rivolta (Di domenica 4 luglio 2021) Il triangolo Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci ha caratterizzato l'ultima edizione del Grande Fratello Vip e, nonostante si sia formata una coppia alcune polemiche... Leggi su leggo (Di domenica 4 luglio 2021) Il triangoloedha caratterizzato l'ultima edizione del Grande Fratello Vip e, nonostante si sia formata una coppia alcune polemiche...

Advertising

Patty63197317 : RT @Giorgia57746488: Pier avvisaci un po' prima di queste tue esibizioni nei live di Shade che qui bisogna organizzarsi! Già mi vedo come u… - Giorgia57746488 : Pier avvisaci un po' prima di queste tue esibizioni nei live di Shade che qui bisogna organizzarsi! Già mi vedo com… - fineloveclub : for every retweet ill vote for stefania #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane… - brontienne : @RickyPalazzolo Giulia Salemi una che ha talento, integrità, voglia di fare, potenzialità per fare grandi cose nell… - FlavioLapi6 : @idealizzodal97 Giulia Salemi tè ed il tuo fidanzato Bonazzo Pierpaolo Pretelli siete due bellissimi fidanzati e du… -