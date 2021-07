Fable 4 sarà spensierato | british e disponibile prima di Elder Scrolls VI | parola di Phil Spencer

Leggi su eurogamer

(Di domenica 4 luglio 2021) I fan della seriesono esplosi di gioia all'annuncio del nuovo e quarto capitolo della serie (anche se, ufficialmente, è privo di numerazione) e, effettivamente, chi può biasimarli? Dopo la chiusura di Lionhead Studios, molti credevano che non ci sarebbe stato alcun futuro per la saga RPG. Fortunatamente, dopo un lungo periodo di silenzio, il miracolo è avvenuto:tornerà esviluppato da Playground Games, autori della serie Forza Horizon, per lavolta impegnati in un genere diverso. Nonostante l'eccitazione nel ritorno della serie, molti giocatori non nascondono di avere dei timori: e se questo nuovo ...