Ecco Somnio | lo yacht più grande del mondo | il varo nel 2024 – VIDEO

Advertising

Profilo3Marco : RT @Corriere: Lungo 222 metri, 39 appartamenti e una cantina da 10mila bottiglie: ecco lo yacht più g... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Lungo 222 metri, 39 appartamenti e una cantina da 10mila bottiglie: ecco lo yacht più grande del mondo - MatteoVitaglia8 : RT @Corriere: Lungo 222 metri, 39 appartamenti e una cantina da 10mila bottiglie: ecco lo yacht più grande del mondo - Michael57307274 : RT @Corriere: Lungo 222 metri, 39 appartamenti e una cantina da 10mila bottiglie: ecco lo yacht più grande del mondo - francomaracaibo : RT @Corriere: Lungo 222 metri, 39 appartamenti e una cantina da 10mila bottiglie: ecco lo yacht più grande del mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco Somnio

ilgazzettino.it

, lo yacht più grande del mondo: quanto è grande La terra ferma non fa per voi? Vi piacerebbe vivere in una casa extra lussuosa e galleggiante? Alloraè la soluzione giusta per voi. Con ...Sarà inaugurato ufficialmente nel 2024, ma già da oggi con la diffusione dei più importanti dettagli tecnici non può non far parlare di sé. Sarà lo yacht più grande del mondo con una lunghezza di 222 ...La nave Somnio debutterà nel 2024, costerà 500 milioni di euro e sarà riservata ai proprietari dei 39 appartamenti di super lusso a bordo ...Nel 2021 sarà inaugurato ufficialmente Somnio, lo yacht più grande del mondo. Al suo interno ci saranno ben 39 appartamenti.