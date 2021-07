DOOM Eternal: The Ancient Gods parte 2, in uscita su Switch nel 2021 (Di domenica 4 luglio 2021) Marty Stratton, produttore esecutivo di id Software, ha sfruttato la piattaforma Twitter per annunciare l’arrivo, previsto entro la fine dell’anno, di DOOM Eternal: The Ancient Gods parte 2, seconda parte dell’espansione per Nintendo Switch Stando a quanto riportato all’interno del documento pubblicato sul social DOOM Eternal: The Ancient Gods parte 2, la seconda parte dell’omonima espansione di DOOM Eternal disponibile anche per ... Leggi su tuttotek (Di domenica 4 luglio 2021) Marty Stratton, produttore esecutivo di id Software, ha sfruttato la piattaforma Twitter per annunciare l’arrivo, previsto entro la fine dell’anno, di: The2, secondadell’espansione per NintendoStando a quanto riportato all’interno del documento pubblicato sul social: The2, la secondadell’omonima espansione didisponibile anche per ...

