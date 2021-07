Donne che “curano” il potere. (Di domenica 4 luglio 2021) Samantha Cristoforetti, Kate Winslet, Daniela Mapelli ed Elisabetta Belloni. Quattro Donne che, nelle ultime settimane hanno portato il genere femminile una tacca più in alto nella scala morale dell’umanità. Almeno della mia. Il fatto curioso che mi ha piacevolmente colpito, è che i loro nomi sono usciti fuori, in sequenza, subito dopo l’infelice frase pronunciata dall’Onorevole Pillon. Ma andiamo con ordine. 21 maggio 2021, sulla stampa italiani compare questo: Per Pillon i ragazzi devono studiare ingegneria, mentre le “femmine materie di accudimento”. Perché è naturale che le ragazze siano “portate verso alcune professioni e i ragazzi verso le altre”. Lo ha ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 4 luglio 2021) Samantha Cristoforetti, Kate Winslet, Daniela Mapelli ed Elisabetta Belloni. Quattroche, nelle ultime settimane hanno portato il genere femminile una tacca più in alto nella scala morale dell’umanità. Almeno della mia. Il fatto curioso che mi ha piacevolmente colpito, è che i loro nomi sono usciti fuori, in sequenza, subito dopo l’infelice frase pronunciata dall’Onorevole Pillon. Ma andiamo con ordine. 21 maggio 2021, sulla stampa italiani compare questo: Per Pillon i ragazzi devono studiare ingegneria, mentre le “femmine materie di accudimento”. Perché è naturale che le ragazze siano “portate verso alcune professioni e i ragazzi verso le altre”. Lo ha ...

