Dalla Spagna, Barça pronto a liberare Pjanic a costo zero: così il bosniaco può tornare alla Juve (Di domenica 4 luglio 2021) Dovrebbe terminare dopo una sola stagione l’avventura di Miralem Pjanic con la maglia del Barcellona, il centrocampista bosniaco non ha convinto e il club spagnolo è pronto a lasciarlo partire. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti Dalla Spagna e riportate da El Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe addirittura pronto a regalare il cartellino del giocatore liberandolo a L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Dovrebbe terminare dopo una sola stagione l’avventura di Miralemcon la maglia del Barcellona, il centrocampistanon ha convinto e il club spagnolo èa lasciarlo partire. Stando alle ultime indiscrezioni provenientie riportate da El Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe addiritturaa regalare il cartellino del giocatore liberandolo a L'articolo

Advertising

Agenzia_Ansa : Via libera di Londra da settembre alla terza dose del vaccino per tutti gli over 50 e per i più vulnerabili. Nuovo… - fanpage : Sono numeri impressionanti quelli che arrivano dalla Spagna. - Mir_ko_983 : @MatteMoretto Ciao Matteo movimenti dalla Spagna verso l'Italia? - LeBombeDiVlad : ???? DALLA SPAGNA - Il #Barcellona può liberare #Pjanic a costo zero ???? Il centrocampista non rientra nei piani di… - five_stelle : @ClaudioCrosara @Mov5Stelle @virginiaraggi @StradeNuoveRoma Il Freccia Rossa arriva fino a Napoli, in Spagna hanno… -