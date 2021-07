Coronavirus in Toscana: morta una donna a Prato, oggi 4 luglio. E 49 nuovi contagi (Di domenica 4 luglio 2021) E' morta una donna per Coronavirus, oggi 4 luglio 2021, in Toscana. Aveva 85 anni e risiedeva a Prato. Con la signora pratese salgono a 6.875 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.218 a Firenze, 600 a Prato, 629 a Pistoia, 527 a Massa-Carrara, 666 a Lucca, 702 a Pisa, 416 a Livorno, 507 ad Arezzo, 334 a Siena, 185 a Grosseto, 91 persone sono decedute in Toscana, ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 luglio 2021) E'unaper2021, in. Aveva 85 anni e risiedeva a. Con la signora pratese salgono a 6.875 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.218 a Firenze, 600 a, 629 a Pistoia, 527 a Massa-Carrara, 666 a Lucca, 702 a Pisa, 416 a Livorno, 507 ad Arezzo, 334 a Siena, 185 a Grosseto, 91 persone sono decedute in, ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ilovepisa : RT @toscananotizie: #coronavirus, 49 nuovi casi, età media 32 anni. Un decesso ?? - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: morta una donna a Prato, oggi 4 luglio. E 49 nuovi contagi - ilGiunco : #Coronavirus, 49 nuovi casi in #Toscana. #Morta una donna, scendono i ricoveri - FIRENZE – In Toscana sono 244.484… - DANI56 : RT @toscananotizie: #coronavirus, 49 nuovi casi, età media 32 anni. Un decesso ?? - GrossetoNotizie : Coronavirus: 49 nuovi casi, 82 guarigioni, un decesso, 8 ricoveri in meno in Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana Coronavirus, altri tre casi in provincia di Pisa PISA - Sono tre le nuove positività al coronavirus rilevate nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa : un caso nel Comune capoluogo, il ...Pisa fanno parte dei 48 rilevati nelle ultime 24 ore in Toscana ...

Coronavirus: in Toscana 49 nuovi casi, età media 32 anni. Un decesso In Toscana sono 244.484 i casi di positività al Coronavirus, 49 in più rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno ...

Toscana coronavirus, 50 nuovi contagi e tre decessi nelle ultime 24 ore La Repubblica Firenze.it TOSCANA, 49 casi di Covid-19. Soltanto un decesso In Toscana sono 244.484 i casi di positività al Coronavirus, 49 in più rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno ...

Coronavirus in Toscana: morta una donna a Prato, oggi 4 luglio. E 49 nuovi contagi E' morta una donna per coronavirus, oggi 4 luglio 2021, in Toscana. Aveva 85 anni e risiedeva a Prato. Con la signora pratese salgono a 6.875 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.218 ...

PISA - Sono tre le nuove positività alrilevate nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa : un caso nel Comune capoluogo, il ...Pisa fanno parte dei 48 rilevati nelle ultime 24 ore in...Insono 244.484 i casi di positività al, 49 in più rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno ...In Toscana sono 244.484 i casi di positività al Coronavirus, 49 in più rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno ...E' morta una donna per coronavirus, oggi 4 luglio 2021, in Toscana. Aveva 85 anni e risiedeva a Prato. Con la signora pratese salgono a 6.875 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.218 ...