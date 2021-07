Calciomercato Lazio: Brandt è la prima scelta ma ci sono altri due nomi caldi (Di domenica 4 luglio 2021) Brandt è la prima scelta per la Lazio, ma il suo destino è legato a quello di Correa. Solo con la sua cessione, si potrà agire sul mercato È Brandt la prima scelta della Lazio. Come ogni estate, però, la società deve fare i conti con gli incastri di mercato e l’indice di liquidità: per poter acquistare, serve vendere. Il sacrificabile numero resta sempre Correa: la sua cessione porterebbe un bel tesoretto nelle casse di Lotito che permetterebbe l’assalto al giocatore del Borussia Dortmund. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, per il tedesco ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021)è laper la, ma il suo destino è legato a quello di Correa. Solo con la sua cessione, si potrà agire sul mercato Èladella. Come ogni estate, però, la società deve fare i conti con gli incastri di mercato e l’indice di liquidità: per poter acquistare, serve vendere. Il sacrificabile numero resta sempre Correa: la sua cessione porterebbe un bel tesoretto nelle casse di Lotito che permetterebbe l’assalto al giocatore del Borussia Dortmund. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, per il tedesco ...

Advertising

NCN_it : #LAZIO-#HYSAJ, CI SIAMO: PRONTO CONTRATTO QUADRIENNALE PER L'EX #NAPOLI #Calciomercato - Spazio_Napoli : Sfuma Basic, il Napoli lo voleva in prestito. La Lazio asseconda le richieste del Bordeaux - Noibiancocelest : Calciomercato Lazio: Felipe Anderson si può fare! - Fantacalcio : Lazio, fatta per Hysaj: la firma arriverà in settimana - ilpodsport : #Calciomercato Lazio, il punto sul mercato: tutte le trattative in ballo #ilpodsport -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Rifiutato il rinnovo: Milan e Lazio, possibile affare a costo ridotto C'è anche la Lazio sul centrocampista, che ha deciso di non rinnovare. Un'occasione importante a costo parecchio ridotto Il Milan è sempre alla ricerca di rinforzi per questo calciomercato . Che stenta ancora a ...

Calciomercato Lazio, il sogno è Brandt. Orsolini e Sarabia le alternative LAZIO CALCIOMERCATO BRANDT - La Lazio punta a rinforzare il reparto offensivo. Al momento gli obiettivi principali della dirigenza sono gli esterni d'attacco, fondamentali per il 4 - 3 - 3 di Maurizio ...

Calciomercato Lazio, da Brandt a Sarabia: il punto sugli esterni La Lazio Siamo Noi Cessione Salernitana: rimangono i dubbi dopo l’invio della documentazione, si decide il 7 luglio Rimangono i dubbi dopo l’invio della documentazione per la cessione della Salernitana: il Consiglio Federale deciderà il 7 luglio La documentazione è stata depositata in Federcalcio alle 18,53 di ieri ...

DIRETTA - Calciomercato Lazio, avanti con Basic. Correa condiziona l'attacco Procede a piccoli passi il calciomercato della Lazio, con vari sondaggi fatte e alcune trattative intavolate, ma nessun affondo concreto. Tare sta studiando ancora tutte le ipotesi per poter ...

C'è anche lasul centrocampista, che ha deciso di non rinnovare. Un'occasione importante a costo parecchio ridotto Il Milan è sempre alla ricerca di rinforzi per questo. Che stenta ancora a ...BRANDT - Lapunta a rinforzare il reparto offensivo. Al momento gli obiettivi principali della dirigenza sono gli esterni d'attacco, fondamentali per il 4 - 3 - 3 di Maurizio ...Rimangono i dubbi dopo l’invio della documentazione per la cessione della Salernitana: il Consiglio Federale deciderà il 7 luglio La documentazione è stata depositata in Federcalcio alle 18,53 di ieri ...Procede a piccoli passi il calciomercato della Lazio, con vari sondaggi fatte e alcune trattative intavolate, ma nessun affondo concreto. Tare sta studiando ancora tutte le ipotesi per poter ...