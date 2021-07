Wimbledon: Berrettini e Sonego volano agli ottavi, in serata Federer (Di sabato 3 luglio 2021) Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego qualificati agli ottavi di finale di Wimbledon. In serata tocca a Federer, Zverev e Medvedev Gli ultimi due italiani rimasti a Wimbledon si sono qualificati agli ottavi di finale. Infatti, sia Matteo Berrettini che Lorenzo Sonego hanno vinto per 3-0 i propri match rispettivamente contro Bedene e Duckworth. Il romano come al solito ha dominato al servizio, raggiungendo per la terza partita su tre giocate 20 ace. Nel prossimo turno incrocerà uno tra ... Leggi su zon (Di sabato 3 luglio 2021) Matteoe Lorenzoqualificatidi finale di. Intocca a, Zverev e Medvedev Gli ultimi due italiani rimasti asi sono qualificatidi finale. Infatti, sia Matteoche Lorenzohanno vinto per 3-0 i propri match rispettivamente contro Bedene e Duckworth. Il romano come al solito ha dominato al servizio, raggiungendo per la terza partita su tre giocate 20 ace. Nel prossimo turno incrocerà uno tra ...

Advertising

WeAreTennisITA : Primo turno ? Matteo Berrettini inizia il suo torneo battendo Guido Pella in quattro set, ci riesce per 6-4 3-6 6-4… - effedandrea : #Wimbledon due italiani agli ottavi, non succedeva dal 1955 (Pietrangeli e Merlo). ?????? Bravissimi i due gemelli div… - realpeppons : RT @DarioPuppo: Quasi all’unisono, con punteggio analogo e grandi numeri al servizio, Berrettini e Sonego approdano agli ottavi di Wimbledo… - Lussi388 : Berrettini e Sonego agli ottavi di #Wimbledon Vamoooos ???? - FuocoRosario : RT @SuperTennisTv: ???? Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego volano agli ottavi di #Wimbledon! Sconfiggono in 3 set gli avversari Berrettini… -