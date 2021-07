San Donato Milanese | morte le due giovani scomparse Una aveva chiamato il 112 | Siamo state investite da una mietitrebbia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : San Donato

La Repubblica

Da quel momento, delle due ragazze si sono perse le tracce, anche se prima che la comunicazione si interrompesse erano riuscite a far sapere di trovarsi in un campo di mais al confine con...La donna ha riferito, in lingua araba, di trovarsi in un campo di mais ai confini conMilanese (Mi), dove lei e una sua amica sarebbero state investite da una mietitrebbia. La ragazza ha ...“Siamo state investite dalla mietitrebbiatrice, la mia amica è morta”. Sono ancora in corso le ricerche, cominciate ieri nella zona di San Giuliano Milanese, alle porte del capoluogo lombardo, le rice ...Sono iniziate ieri nella zona di San Giuliano Milanese le ricerche di due donne, una 32enne e una 28enne di origini marocchine, disperse ...