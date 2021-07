Roma omaggia il ragionier Ugo Fantozzi lungo la tangenziale in viale Castrense (Di sabato 3 luglio 2021) Un omaggio a quattro anni dalla scomparsa di Paolo Villaggio: una targa su tratto di tangenziale di Roma dove il ragionier Ugo Fantozzi tentava, fallendo, di prendere al volo l’autobus per andare in ufficio. La location è stata scelta dal Campidoglio per celebrare l’iconico personaggio interpretato da Paolo Villaggio a 50 anni dalla pubblicazione del Romanzo Fantozzi. Alla presentazione erano presenti il sindaco Virginia Raggi, Massimo Mescia di Volume Entertainment, Ivan Tamburrini del Socio Aci, il regista e critico cinematografico Mario Sesti, Gianluca Giannelli direttore di Alice ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 3 luglio 2021) Un omaggio a quattro anni dalla scomparsa di Paolo Villaggio: una targa su tratto dididove ilUgotentava, fallendo, di prendere al volo l’autobus per andare in ufficio. La location è stata scelta dal Campidoglio per celebrare l’iconico personaggio interpretato da Paolo Villaggio a 50 anni dalla pubblicazione delnzo. Alla presentazione erano presenti il sindaco Virginia Raggi, Massimo Mescia di Volume Entertainment, Ivan Tamburrini del Socio Aci, il regista e critico cinematografico Mario Sesti, Gianluca Giannelli direttore di Alice ...

