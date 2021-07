Rinviati a giudizio il cardinale Becciu e Marogna per l' immobile di Londra

Advertising

Avvenire_Nei : Fondi della Segreteria di Stato, 10 rinviati a giudizio. Anche Becciu - sardo1951 : RT @nelloscavo: Fondi della Segreteria di Stato, 10 rinviati a giudizio. Anche Becciu - maddalena2471 : RT @nelloscavo: Fondi della Segreteria di Stato, 10 rinviati a giudizio. Anche Becciu - dieffepi : RT @Avvenire_Nei: Fondi della Segreteria di Stato, 10 rinviati a giudizio. Anche Becciu - Debora72174569 : RT @nelloscavo: Fondi della Segreteria di Stato, 10 rinviati a giudizio. Anche Becciu -

Ultime Notizie dalla rete : Rinviati giudizio

Il presidente del tribunale vaticano ha disposto il rinvio aanche per 4 società coinvolte nell'ambito dell'inchiesta legata agli investimenti finanziari della segreteria di Stato nella capitale inglese...l'avvocato Paola Severino La Segreteria di Stato del Vaticano si costituirà parte civile nel processo che verrà celebrato nei confronti del cardinale Angelo Becciu e di altri nove...“Sono vittima di una macchinazione ordita ai miei danni, e attendevo da tempo di conoscere le eventuali accuse nei miei confronti, per permettermi prontamente di smentirle e dimostrare al mondo la mia ...“Peculato ed abuso d’ufficio anche in concorso, nonché di subornazione”. Sono i reati di cui è accusato il card. Giovanni Angelo Becciu, rinviato a giudizio insieme ad altre nove persone e quattro soc ...