Pescara | tragica morte improvvisa per un calciatore di soli 18 anni

(Di sabato 3 luglio 2021) Una giovaneè rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale nella notte fra il 30 giugno ed il primo luglio. La promessa dello sport italiano, Matteo Serra, ha lottato per 24 ore come un leone. In questa stagione 2020/21, il Pineto ce l'aveva quasi fatta a raggiungere il sogno della promozione in Serie C.

Trasportato all' Ospedale diera stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in condizioni critiche. Pochi minuti fa lanotizia che ha gettato nello sconforto i parenti del ragazzo e ...... difensore diciottenne del Pineto rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso mercoledì, sulla strada per Caprara Spoltore, in provincia di. Il club ha comunicato la...Un calciatore di soli 18 anni, considerato una promessa dello sport italiano, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente dopo una partita.Matteo Serra, il 18enne pescarese, calciatore del Pineto, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale mercoledì sera insieme a un amico, purtroppo non ce l’ha fatta. Questa è la tragica consegu ...