MÀKARI: A SETTEMBRE APRE IL SET DELLA SECONDA STAGIONE TRA INDAGINI E PROBLEMI D’AMORE (Di sabato 3 luglio 2021) MÀKARI è stata una delle sorprese DELLA STAGIONE fiction. La serie, interpretata da Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore e tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, tornerà su Rai1 già il prossimo anno, riducendo molti i tempi di attesa tra una STAGIONE e l’altra. Proprio Claudio Gioè, l’interprete di Saverio Lamanna, il giornalista diventato detective per caso, annuncia a Uno Weekend che a SETTEMBRE APRE il set DELLA SECONDA STAGIONE di Makàri. La messa in onda al momento è prevista nella primavera 2022 su Rai1. Una media di ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 3 luglio 2021)è stata una delle sorpresefiction. La serie, interpretata da Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore e tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, tornerà su Rai1 già il prossimo anno, riducendo molti i tempi di attesa tra unae l’altra. Proprio Claudio Gioè, l’interprete di Saverio Lamanna, il giornalista diventato detective per caso, annuncia a Uno Weekend che ail setdi Makàri. La messa in onda al momento è prevista nella primavera 2022 su Rai1. Una media di ...

In Sicilia a Settembre si gira la seconda serie di Makari Acclamata dal pubblico, meno dalla critica, torna Makari. 'Visto il successo gireremo in Sicilia anche la seconda serie di Makari a settembre che sarà pronta nella prossima primavera. Questa é stata per me una bellissima esperienza'. Lo ha detto ieri sera l'attore Claudio Gioè al Marefestival di Salina (Me) al margine della serata.

