Infortunio Spinazzola | la FIGC conferma | «Lesione al tendine d’Achille»

(Di sabato 3 luglio 2021) Bruttisimo finale per Leonardo: il laterale dell’Italia ha riportato ladel: l’annuncio dellaLeonardoè stato uno dei migliori giocatori in assoluto ad Euro 2020. Passato prossimo d’obbligo, purtroppo, per il gravepatito dal folignate nel finale di Belgio-Italia. Immagini strazianti con il laterale della Roma uscito in lacrime. «Dopo i primi esami, ci sono segni clinici dialsinistro», questo il breve comunicato diffuso dalla ...

DiMarzio : #ITA, rottura del tendine d'achille per #Spinazzola

Unica nota stonata, il gravedi Leonardo: il terzino della Roma potrebbe rimanere fuori a lungo. Shearer su Immobile: critiche pesanti L'Italia ha fornito una prestazione ...Leggi anche Italia - Belgio 2 - 1, azzurri in semifinale a Euro 2020 Euro 2020, Italia si inginocchia con il Belgiograve: rottura tendine d'Achille Spagna in semifinale a Euro ...Nella notte della festa la malinconia per l'infortunio del bravissimo Spinazzola, uscito in barella ... a questo punto, per la nostra nazionale, e possiamo davvero pensare di vincerli, questi Europei."Siamo addolorati per quanto accaduto al nostro Spinazzola, la Nazionale perde una delle sue colonne portanti": a dirlo all'ANSA è il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, commentando il grave infort ...