Gf Vip 6, la fidanzata di un ex vippone è pronta per il reality?

Lui è Andrea Zelletta, ex concorrente del Gf Vip 5, lei è la fidanzata Natalia Paragoni. Come potrebbe reagire il fidanzato se Natalia partecipasse al reality? Ecco cosa ha detto l'ex vippone

Sono una coppia bellissima. Lui è Andrea Zelletta, lei è Natalia Paragoni. L'ex vip dell'edizione numero 5 del Grande Fratello Vip è stato intervistato da Uomini e Donne Magazine e ha spiegato quale potrebbe essere la sua reazione se Natalia, sua dolce metà, decidesse di varcare la porta rossa per entrare nella casa più spiata d'Italia. L'ex vippone ha spiegato: «Non so come reagirei, perché stare all'esterno è diverso dal vivere un ...

