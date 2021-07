Due escursionisti in difficoltà in Alto Friuli | partiti i soccorsi

(Di sabato 3 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Si infortuna con gli sci vicino al Rifugio… Colta da un malore durante una passeggiata lungo il… Cade in parete per alcuni metri in Val ...

Advertising

adaalighi : RT @ilvocio: Austria: due escursionisti fanno sesso sulle Alpi, ma una webcam riprende tutto. Il tour si chiama: 'L’uomo del Monte ha det… - Pepautore : RT @ilvocio: Austria: due escursionisti fanno sesso sulle Alpi, ma una webcam riprende tutto. Il tour si chiama: 'L’uomo del Monte ha det… - ilvocio : Austria: due escursionisti fanno sesso sulle Alpi, ma una webcam riprende tutto. Il tour si chiama: 'L’uomo del M… - RobertoTom60 : » Dall'Appennino alle Alpi: Genova, ritrovati in mattinata i due escursionisti dispersi sull'Antola da ieri sera… - PiuValliTV : IN SALVO I DUE ESCURSIONISTI SUL REDORTA -

Ultime Notizie dalla rete : Due escursionisti

Gliin difficoltà in Alto Friuli. Le stazioni di Cave del Predil e di Sappada del Soccorso alpino sono state chiamate, assieme alla Guardia di Finanza a supporto delle operazioni di soccorso ...... Campo di Giove, Pescocostanzo, Pacentro, Roccamorice) e portano glifino alla vetta ... In breve raggiungiamo il fontanino sulla Sella Acquaviva (2100 metri circa) dove lasciando le...Impegnati nell’operazione anche i Vigili del Fuoco di Trento con un gommone per gli spostamenti via lago da una provincia all’altra, il CNSAS, 118 e i carabinieri Mentre il corpo dell’escursionista ve ...Angelo Gandini, 65 anni, dirigente scolastico di Castiglione delle Stiviere ha perso la vita durante un'escursione sul sentiero dei Tralicci al confine ...