Covid: sindaco Alzano, 'zero morti e contagi ma qui prudenza resta alta' (Di sabato 3 luglio 2021) Milano, 3 lug. (Adnkronos) - L'ecatombe della Val Seriana, durante la prima ondata di Covid19, è rimasto un trauma difficile da superare, anche se la provincia di Bergamo è da molto tempo ormai quasi Covid-free e la Lombardia ha finalmente contato zero morti, ieri, dopo nove mesi. "E' da qualche mese che i numeri da noi sono buoni, ma la prudenza continua a essere alta. Nonostante l'allentamento delle misure di contenimento, io lo noto tra i miei cittadini: la maggior parte indossa ancora la mascherina", spiega all'AdnKronos Camillo Bertocchi, il sindaco di ...

