Coronavirus in Toscana: morte tre donne (a Firenze, Prato e Massa), oggi 3 luglio. E 50 contagi (Di sabato 3 luglio 2021) Sono morte tre donne per Coronavirus, in Toscana, oggi 3 luglio 2021. Risiedevano a Firenze, Prato e Massa e avevano un'età media di 64 anni. Sono 6.874 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.218 a Firenze, 599 a Prato, 629 a Pistoia, 527 a Massa-Carrara, 666 a Lucca, 702 a Pisa, 416 a Livorno, 507 ad Arezzo, 334 a Siena, 185 a Grosseto, 91 persone sono decedute in Toscana, ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze

