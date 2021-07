Come sta Spinazzola, le condizioni di salute del calciatore dopo l’infortunio agli Europei 2021 (Di sabato 3 luglio 2021) L’Italia è uscita vincitrice dalla competizione di ieri contro il Belgio, assicurandosi la semifinale. Tuttavia, intorno al 77’, Leonardo Spinazzola si è accasciato a terra. Tanta preoccupazione attorno al giocatore, che è stato riverso a terra per diversi minuti. dopo essersi accasciato ha chiesto immediatamente il cambio tra le lacrime. La rottura del tendine Trasportato via in barella tra i dolori e il pianto, per il calciatore della nazionale italiana si teme il peggio. Inizialmente infatti si era pensato a un banale problema al ginocchio, poi a uno strappo, e ora si teme una sospetta rottura del tendine d’Achille. Per lui ci sarà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 luglio 2021) L’Italia è uscita vincitrice dalla competizione di ieri contro il Belgio, assicurandosi la semifinale. Tuttavia, intorno al 77’, Leonardosi è accasciato a terra. Tanta preoccupazione attorno al giocatore, che è stato riverso a terra per diversi minuti.essersi accasciato ha chiesto immediatamente il cambio tra le lacrime. La rottura del tendine Trasportato via in barella tra i dolori e il pianto, per ildella nazionale italiana si teme il peggio. Inizialmente infatti si era pensato a un banale problema al ginocchio, poi a uno strappo, e ora si teme una sospetta rottura del tendine d’Achille. Per lui ci sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Donkey Kong, non solo videogiochi: i piani di Nintendo Non è ancora chiara però la natura del titolo, anche se stando alle sue parole la casa di Kyoto sta trattando il franchise come quello di Mario, dunque con un'importanza decisamente superiore ...

Covid, Vaia: "La variante Delta non spaventi, avanti con i vaccini" Il virus muta e sta mutando ancora una volta. È probabile che anche la variante Delta diventi dominante, così come lo sono state in passato la variante iberica e brasiliana", spiega il direttore. '...

Wimbledon, come sta davvero Roger Federer? la Repubblica Draghi ha cambiato le cose con la Cina Ha riportato l'Italia nell'ambito delle alleanze tradizionali, dopo che il governo Conte era andato un po' troppo vicino al regime cinese ...

Spinazzola, infortunio in Belgio-Italia: sospetta rottura del tendine d’Achille, esce tra le lacrime Grave infortunio per Leonardo Spinazzola al 32’ st di Belgio-Italia, la partita che ha portato la Nazionale di Mancini in semifinale agli Europei. «Ci sono segni clinici di lesione al tendine d’Achill ...

