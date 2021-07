Cannavaro: «Sono anni che alleno, ora voglio tornare in Italia» (Di sabato 3 luglio 2021) Fabio Cannavaro si candida per una panchina Italiana dopo anni da allenatore in Cina Fabio Cannavaro, capitano della Nazionale campione del Mondo nel 2006, in una intervista a Sky Sport ha parlato anche della sua carriera da allenatore in Cina rivelando di voler tornare in Italia. «Ora sì, ho voglia di tornare in Italia. Sono anni che alleno. Ho ancora un anno e mezzo di contratto al Guanghzou, una società che mi ha permesso di lavorare, crescere tanto e allenare giocatori forti. La mia idea è quella di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Fabiosi candida per una panchinana dopoda allenatore in Cina Fabio, capitano della Nazionale campione del Mondo nel 2006, in una intervista a Sky Sport ha parlato anche della sua carriera da allenatore in Cina rivelando di volerin. «Ora sì, ho voglia diinche. Ho ancora un anno e mezzo di contratto al Guanghzou, una società che mi ha permesso di lavorare, crescere tanto e allenare giocatori forti. La mia idea è quella di ...

Advertising

sportli26181512 : Cannavaro: 'Futuro? Voglio tornare per allenare in Italia. Sono pronto per i campionati top': Intervistato in tv, F… - cn1926it : #Cannavaro: “Quest’#Italia mi fa godere! Ci sono delle analogie con quella del 2006…” - ImperiaSantino : @Frankjuve2 Bacheca Cannavaro: pallone d’oro, Mondiale, scudetti, coppa Uefa; tutto da protagonista. Bacheca Nesta:… - Frankjuve2 : @ImperiaSantino Se dici nn sono mai stati ai livelli di Nesta e Cannavaro, hai petso punti. Forse sono anche più forti - ImperiaSantino : @Frankjuve2 Dopo Ramos, Varanne e Van Dijk…e comunque non sono mai stati ai livelli di Nesta, Cannavaro e Thuram. A… -