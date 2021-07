Advertising

qn_lanazione : Cade dalla moto e muore a 29 anni dopo aver investito un pedone e uno scooter - circeanna : RT @EnzaAltieri: La felicità sta nelle cose tranquille, ordinarie Un tavolo, una sedia ... Il petalo che cade dalla rosa, e la luce che pa… - a_saba78 : RT @EnzaAltieri: La felicità sta nelle cose tranquille, ordinarie Un tavolo, una sedia ... Il petalo che cade dalla rosa, e la luce che pa… - noviaderugge : su una montagna ci sono kit e kat. kit cade dalla montagna, allora kat tutto preoccupato scende dalla montagna per… - guidozani89 : RT @tomasomontanari: Il #2luglio senza la terra in Piazza non è il 2 luglio. Manca il suono di bronzo che cade dalla Torre del Mangia. Manc… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade dalla

LA NAZIONE

Monsummano Terme (Pistoia), 3 luglio 2021 - Ha investito con una moto un uomo che stava attraversando sulle strisce pedonali e, dopo aver causato un ulteriore incidente coinvolgendo uno scooter ...... papà Giuseppee si rompe il femore, ricovero in ospedale (17 giorni), intervento chirurgico ...visione di nostro padre, nelle poche videochiamate (capitolo a parte) che siamo riusciti a ...E' successo a Monsummano Terme. Gravi anche le condizioni dell pedone investito, 43 anni Monsummano Terme (Pistoia), 3 luglio 2021 - Ha investito con una moto un uomo che stava attraversando sulle str ...Ieri sera dopo le 21 si è verificato un incidente stradale mortale a Monsummano Terme, in via Empolese in provincia di Pistoia. Coinvolti una moto, un ...