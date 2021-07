Violenze in carcere, le intercettazioni: “Li abbattiamo come vitelli”! (Di venerdì 2 luglio 2021) di Carmelo Musumeci. Santa Maria Capua Vetere: penso che i cattivi non siano solo le guardie ma una buona parte della società che vuole che la pena faccia male. È ovvio che sono garantista, e non bisogna mai generalizzare, ma il linguaggio usato sulle chat degli agenti è certamente un dato certo. Il magistrato riporta: Leggi su freeskipper (Di venerdì 2 luglio 2021) di Carmelo Musumeci. Santa Maria Capua Vetere: penso che i cattivi non siano solo le guardie ma una buona parte della società che vuole che la pena faccia male. È ovvio che sono garantista, e non bisogna mai generalizzare, ma il linguaggio usato sulle chat degli agenti è certamente un dato certo. Il magistrato riporta:

gaiatortora : Le violenze del carcere Santa M. Capua Vetere risalgono al governo precedente. Curioso se ne chieda conto a Cartabi… - TgLa7 : Violenze in carcere: #Cartabia, tradita Costituzione. Oltraggio alla dignità della persona e alla divisa - fabiochiusi : Nessun titolo nemmeno oggi in prima pagina per le violenze degli agenti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sui giornali di destra. - Corriere : «Depistaggi dopo le violenze». Foto di armi per incolpare i reclusi - mereu_giorgio : RT @Lanf040264: Prima non volevano il reato di #tortura: ora #Salvini e #Meloni non condannano le violenze sui detenuti. Le immagini del c… -