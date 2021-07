Varane non rinnova col Real, può andare allo United (Di venerdì 2 luglio 2021) Raphael Varane si allontana dal Real Madrid. Il centrale difensivo francese, il cui contratto con il 'Blancos' scadrà il 30 giugno 2022, non ha ancora rinnovato. Secondo quanto riporta il quotidiano ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Raphaelsintana dalMadrid. Il centrale difensivo francese, il cui contratto con il 'Blancos' scadrà il 30 giugno 2022, non ha ancorato. Secondo quanto riporta il quotidiano ...

Advertising

AndreJoker22 : @_enz29 @Lor_bert Comunque è il mondo del calcio che sta cambiando sui contratti, non tanto l'Inter. Anno prossimo… - Rigna_over : @matteo_milan91 @renzo_caleffi @cesololinter19 Marco Varane non la pensa così - raffaele2764 : @MSpekled Non c'entra un cazzo ma a Manchester, sponda United, che si fumano? Roba buona? Varane 50 milioni? - sportli26181512 : Manchester United, Varane non esclude Pau Torres: Il Manchester United è al lavoro per rinforzare la propria...… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - #ManchesterUnited in pressing per #Varane che ancora non ha rinnovato col Real - #Zenit e… -

Ultime Notizie dalla rete : Varane non Varane non rinnova col Real, può andare allo United ... da tempo interessato a Varane. I 'Red Devils', pur di arrivare al difensore, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Paul Pogba, che non sembra più rientrare nei piani del club. . 2 luglio ...

Euro 2020, la mamma di Rabiot contro il papà di Mbappè: 'Kylian è arrogante' Varane si sarebbe scagliato contro Pavard, perché a suo dire non sarebbe in grado di difendere bene. Giroud non avrebbe mai ricevuto un pallone da Benzema e da Mbappè. Quest'ultimo invece, dopo avere ...

Varane non rinnova col Real, può andare allo United ANSA Nuova Europa Calcio: Varane non rinnova col Real, può andare allo United (ANSA) – ROMA, 02 LUG – Raphael Varane si allontana dal Real Madrid. Il centrale difensivo francese, il cui contratto con il ‘Blancos’ scadrà il 30 giugno 2022, non ha ancora rinnovato. Secondo quanto ...

Varane non rinnova col Real, può andare allo United Raphael Varane si allontana dal Real Madrid. Il centrale difensivo francese, il cui contratto con il 'Blancos' scadrà il 30 giugno 2022, non ha ancora rinnovato. (ANSA) ...

... da tempo interessato a. I 'Red Devils', pur di arrivare al difensore, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Paul Pogba, chesembra più rientrare nei piani del club. . 2 luglio ...si sarebbe scagliato contro Pavard, perché a suo diresarebbe in grado di difendere bene. Giroudavrebbe mai ricevuto un pallone da Benzema e da Mbappè. Quest'ultimo invece, dopo avere ...(ANSA) – ROMA, 02 LUG – Raphael Varane si allontana dal Real Madrid. Il centrale difensivo francese, il cui contratto con il ‘Blancos’ scadrà il 30 giugno 2022, non ha ancora rinnovato. Secondo quanto ...Raphael Varane si allontana dal Real Madrid. Il centrale difensivo francese, il cui contratto con il 'Blancos' scadrà il 30 giugno 2022, non ha ancora rinnovato. (ANSA) ...