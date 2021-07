Ufficiale | Musso all’Atalanta | le cifre dell’operazione

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ora è: Juanè un nuovo calciatore dell’Atalanta. Lo ha comunicato lo stesso club nerazzurro, con un comunicato pubblicato sul proprio sito. “Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Juandall’Udinese”, spiega la società bergamasca. “Juan ha sempre dimostrato il suo valore in ogni seduta d’allenamento e gara disputata in L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Musso

comunica l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Juandall'Udinese. Nato a San Nicolas de los Arroyos il 6 maggio 1994, è cresciuto nel Racing Club con cui ha esordito in prima squadra ...E'il passaggio di Juandall'Udinese all'Atalanta. Ad annunciarlo il club bergamasco con una nota sul proprio sito. "Nato a San Nicolas de los Arroyos il 6 maggio 1994, è cresciuto nel ...Intanto tra le ipotesi potrebbe tornare in auge Pierluigi Gollini, il portiere dell’Atalanta non avrà più spazio nei piani tecnici di Gasperini, soprattutto dopo l’annuncio ufficiale dell’arrivo di ...Juan Musso è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Dopo essere stato accostato a diverse squadre, tra cui l'Inter, il portiere lascia l'Udinese e si accasa alla Dea.