The Witcher: Monster Slayer, il gioco AR per iOS e Android ha una data di uscita (Di venerdì 2 luglio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Spokko, studio di sviluppo membro della famiglia CD Projekt, annuncia che The Witcher: Monster Slayer, un gioco di ruolo in realtà aumentata basato sulla geolocalizzazione sarà disponibile in tutto il mondo il 21 luglio su iOS e Android. The Witcher: Monster Slayer è ambientato molto prima della storia della serie di giochi The Witcher di CD Projekt RED. In un'epoca in cui i mostri vagano liberamente per la terra in gran numero, il ruolo relativamente nuovo di Witcher è diventato essenziale ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 luglio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Spokko, studio di sviluppo membro della famiglia CD Projekt, annuncia che The, undi ruolo in realtà aumentata basato sulla geolocalizzazione sarà disponibile in tutto il mondo il 21 luglio su iOS e. Theè ambientato molto prima della storia della serie di giochi Thedi CD Projekt RED. In un'epoca in cui i mostri vagano liberamente per la terra in gran numero, il ruolo relativamente nuovo diè diventato essenziale ...

Advertising

PCGamingit : The Witcher: Monster Slayer, il gioco mobile sarà disponibile questo mese - - Nextplayer_it : The Witcher Monster Slayer: annunciata la data di uscita su Android e iOS ed è gratuito - Tech_Gaming_it : The Witcher Monster Slayer sarà disponibile su Android e iOS dal 21 Luglio 2021 - GamingTalker : The Witcher Monster Slayer, annunciata la data di uscita del gioco AR per mobile - MustBeAParadox : Oggi inizio l'ultimo libro di the witcher che finirò probabilmente tra un mese visto il poco tempo che ho per legge… -