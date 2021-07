(Di venerdì 2 luglio 2021) Undi magnitudo 1.6 è stato registrato questa mattina dall’Osservatorio Vesuviano alle 7.54 in località Agnano-Pisciarelli, a(Napoli). L’epicentro è stato localizzato alla profondità di 1,4 km. Il Comune diribadisce alla cittadinanza “il divieto di avvicinarsi all’area di emissione di fluidi di Pisciarelli per il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura” e ribadisce “che dal 2012 il Dipartimento nazionale di Protezione ha elevato il livello di allerta vulcanica dei Campi Flegrei da verde (base) a gialla (attenzione). L’innalzamento del livello di allerta – prosegue l’Amministrazione comunale di ...

fisco24_info : Terremoto, lieve scossa a Pozzuoli: Registrata questa mattina dall'Osservatorio Vesuviano in località Agnano-Piscia… - italiaserait : Terremoto, lieve scossa a Pozzuoli - liberenotizie : Terremoto, lieve scossa a Pozzuoli. Adnkronos - ultimora - DanielePerri969 : Ma solo io ho sentito il #Terremoto ? Roma tiburtina, 3.30 circa, lieve - irpiniatimes1 : Lieve di terremoto scossa in Irpinia. Epicentro a San Sossio Baronia -

Un terremoto di magnitudo 1.6 è stato registrato questa mattina dall'Osservatorio Vesuviano alle 7.54 in località Agnano-Pisciarelli, a Pozzuoli (Napoli). L'epicentro è stato localizzato alla profondi ...
Terremoto a Napoli oggi, scossa nella zona dei Campi Flegrei. Sisma di magnitudo 1.6 avvertito soprattutto a Bacoli ...