Spagna, Oyarzabal: “Vogliamo la finale, faremo di tutto per arrivarci” (Di venerdì 2 luglio 2021) L’attaccante spagnolo, Mikel Oyarzabal, colui che ha segnato l’ultimo rigore del match tra Spagna e Svizzera e consentendo il passaggio in semifinale della sua Nazionale, ha rilasciato alcune parole nel post partita: “Nessuno si accontenta. Penso che abbiamo iniziato come abbiamo iniziato. Nessuno avrebbe creduto in noi all’inizio. Tutti ci hanno criticano quando le cose non sono andate del tutto bene. Ma il calcio è così, conta il risultato. Ora abbiamo un intero paese dietro a supportarci, lo sentiamo. Andiamo in semifinale con lo stesso spirito di questa partita. Ora Vogliamo di più, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) L’attaccante spagnolo, Mikel, colui che ha segnato l’ultimo rigore del match trae Svizzera e consentendo il passaggio in semidella sua Nazionale, ha rilasciato alcune parole nel post partita: “Nessuno si accontenta. Penso che abbiamo iniziato come abbiamo iniziato. Nessuno avrebbe creduto in noi all’inizio. Tutti ci hanno criticano quando le cose non sono andate delbene. Ma il calcio è così, conta il risultato. Ora abbiamo un intero paese dietro a supportarci, lo sentiamo. Andiamo in semicon lo stesso spirito di questa partita. Oradi più, ...

Advertising

infoitsport : Oyarzabal manda la Spagna in semifinale. Battuta ai rigori una Svizzera eroica - RaiSport : ?? #Simon: 'Abbiamo meritato di vincere' #Oyarzabal: 'Non potevo sbagliare, per fortuna è entrata' #euro2020… - infoitsport : Spagna, quanta sofferenza con la Svizzera! Decide Oyarzabal ai rigori - zazoomblog : Euro 2020 Svizzera-Spagna 2-4 d.c.r. (1-1): Oyarzabal decisivo Il tabellino - #Svizzera-Spagna #d.c.r. #(1-1): - zazoomblog : La Spagna è la prima semifinalista: ai rigori è la sagra dellerrore. Decide Oyarzabal - #Spagna #prima… -