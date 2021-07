Si frattura la caviglia in Val Resia: soccorsa una udinese (Di venerdì 2 luglio 2021) Questa mattina tra le 10 e le 11.30 la stazione di Moggio udinese del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza e all’ambulanza hanno soccorso una donna del 1951 di Udine infortunatasi lungo il sentiero cai 662b nei pressi della localita Origne a quota 480 metri. I soccorritori hanno portato a piedi la barella spinale fin dove la signora era scivolata procurandosi una probabile frattura alla caviglia e l’hanno trasportata a spalla fino all’ambulanza che attendeva sulla strada, a una decina di minuti dal sentiero stesso. Leggi su udine20 (Di venerdì 2 luglio 2021) Questa mattina tra le 10 e le 11.30 la stazione di Moggiodel Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza e all’ambulanza hanno soccorso una donna del 1951 di Udine infortunatasi lungo il sentiero cai 662b nei pressi della localita Origne a quota 480 metri. I soccorritori hanno portato a piedi la barella spinale fin dove la signora era scivolata procurandosi una probabileallae l’hanno trasportata a spalla fino all’ambulanza che attendeva sulla strada, a una decina di minuti dal sentiero stesso.

